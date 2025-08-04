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Отзывы о сериале «Циники»

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Серг Бор 4 августа 2025, 10:03
Оценка
Из новых сериалов Циники однозначно рекомендую к просмотру, потому что это не просто комедия, а еще и довольно увлекательное исследование человеческих характеров, которым придется пройти проверку на прочность и, может быть, измениться в лучшую сторону. Больше всего меня пока интригует психолог Елена, которую играет Светлана Иванова. Она знает о личных отношениях все и даже больше, но семейная жизнь у нее не клеится. Это же надо целых 7 лет встречаться с женатым мужчиной, оставаясь при этом простой любовницей, тогда как своих учеников Лена учит находить пару и строить крепкие, страстные отношения. Неудивительно, что усталость и обиды в ней накапливаются, сложно снежный ком. Но главное, что она уже нашла в себе силы что-то в жизни поменять, а там как знать – может и Джамал тут придется кстати) Парень он прикольный, да и с личной жизнью у него тоже не лады. Как раз то, что надо для нашей Лены. В целом, сериал отличный. Однозначно досмотрю его до конца.
4 августа 2025, 10:03 Ответить
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