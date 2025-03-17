Меню
Новости о сериале «Афоня»

«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы
«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалы Российские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.
17 марта 2025 11:09
