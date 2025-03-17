«Мы на правильном пути»: честный взгляд Тимофея Зайцева на российские сериалыРоссийские сериалы стремительно набирают популярность, но готовы ли они к мировому признанию? Тимофей Зайцев честно рассказал, что думает о состоянии индустрии, почему считает, что нам еще есть над чем работать, и какой проект, на его взгляд, получился безупречным. А уже с 31 марта в 21:00 зрители телеканала ТНТ увидят его в новом сериале «Афоня», где он сыграл домового, столкнувшегося с неожиданными вызовами в современном мире.