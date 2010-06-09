Сериал исследует самые глубокие тайны существования - вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Из чего мы сделаны? Что было перед началом всего? Действительно ли мы одиноки во вселенной? Есть ли создатель? Эти вопросы были обдуманы самыми изящными умами человеческого рода.Теперь, наука приблизилась к сути, в область где твердые факты и свидетельства могут быть в состоянии предоставить нам ответы, вместо философских теорий. «Через Червоточину» примирит самые яркие умы и лучшие идеи с самых передних краев наук, - астрофизики, астробиологии, квантовой механики, теории струн, и более - чтобы показать экстраординарную правду о нашей Вселенной.