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Постер сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Постер сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Постер сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Постер сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом

Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом (2010 - 2017)

Through the Wormhole 18+
Год выпуска 2010
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Science
Продолжительность сериала 62 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал исследует самые глубокие тайны существования - вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Из чего мы сделаны? Что было перед началом всего? Действительно ли мы одиноки во вселенной? Есть ли создатель? Эти вопросы были обдуманы самыми изящными умами человеческого рода.Теперь, наука приблизилась к сути, в область где твердые факты и свидетельства могут быть в состоянии предоставить нам ответы, вместо философских теорий. «Через Червоточину» примирит самые яркие умы и лучшие идеи с самых передних краев наук, - астрофизики, астробиологии, квантовой механики, теории струн, и более - чтобы показать экстраординарную правду о нашей Вселенной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Морган Фриман
Морган Фриман Narrator
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 8 эпизодов
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 10 эпизодов
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 10 эпизодов
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 10 эпизодов
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 10 эпизодов
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 6 эпизодов
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 4 эпизода
 
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
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