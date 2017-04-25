Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017, 8 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 8
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
25 апреля 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сила с нами?
Is the Force with Us?
Сезон 8
Серия 1
25 апреля 2017
Можно ли обмануть смерть?
Can We Cheat Death?
Сезон 8
Серия 2
2 мая 2017
Сможем ли мы взломать планету?
Can We Hack the Planet?
Сезон 8
Серия 3
9 мая 2017
Является ли преступность с применением огнестрельного оружия вирусом?
Is Gun Crime a Virus?
Сезон 8
Серия 4
16 мая 2017
График выхода всех сериалов
