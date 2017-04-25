Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Through the Wormhole 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 25 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 8-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сила с нами? Is the Force with Us?
Сезон 8 Серия 1
25 апреля 2017
Можно ли обмануть смерть? Can We Cheat Death?
Сезон 8 Серия 2
2 мая 2017
Сможем ли мы взломать планету? Can We Hack the Planet?
Сезон 8 Серия 3
9 мая 2017
Является ли преступность с применением огнестрельного оружия вирусом? Is Gun Crime a Virus?
Сезон 8 Серия 4
16 мая 2017
