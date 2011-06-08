Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Through the Wormhole 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»

Есть ли жизнь после смерти? Is There Life After Death?
Сезон 2 Серия 1
8 июня 2011
Есть ли конец у Вселенной? Is There an Edge to the Universe?
Сезон 2 Серия 2
15 июня 2011
Существует ли время? Does Time Really Exist?
Сезон 2 Серия 3
22 июня 2011
Есть ли более 3 измерений? Are There More Than Three Dimensions?
Сезон 2 Серия 4
29 июня 2011
Есть ли Шестое чувство? Is There a Sixth Sense?
Сезон 2 Серия 5
6 июля 2011
Как устроена Вселенная? How Does the Universe Work?
Сезон 2 Серия 6
13 июля 2011
Можем ли мы путешествовать быстрее света? Can We Travel Faster Than Light?
Сезон 2 Серия 7
20 июля 2011
Можем ли мы жить вечно? Can We Live Forever?
Сезон 2 Серия 8
27 июля 2011
Как выглядят инопланетяне? What Do Aliens Look Like?
Сезон 2 Серия 9
3 августа 2011
Существуют ли параллельные Вселенные? Are There Parallel Universes?
Сезон 2 Серия 10
10 августа 2011
