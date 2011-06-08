Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 2 сезон
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
8 июня 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
Есть ли жизнь после смерти?
Is There Life After Death?
Сезон 2
Серия 1
8 июня 2011
Есть ли конец у Вселенной?
Is There an Edge to the Universe?
Сезон 2
Серия 2
15 июня 2011
Существует ли время?
Does Time Really Exist?
Сезон 2
Серия 3
22 июня 2011
Есть ли более 3 измерений?
Are There More Than Three Dimensions?
Сезон 2
Серия 4
29 июня 2011
Есть ли Шестое чувство?
Is There a Sixth Sense?
Сезон 2
Серия 5
6 июля 2011
Как устроена Вселенная?
How Does the Universe Work?
Сезон 2
Серия 6
13 июля 2011
Можем ли мы путешествовать быстрее света?
Can We Travel Faster Than Light?
Сезон 2
Серия 7
20 июля 2011
Можем ли мы жить вечно?
Can We Live Forever?
Сезон 2
Серия 8
27 июля 2011
Как выглядят инопланетяне?
What Do Aliens Look Like?
Сезон 2
Серия 9
3 августа 2011
Существуют ли параллельные Вселенные?
Are There Parallel Universes?
Сезон 2
Серия 10
10 августа 2011
