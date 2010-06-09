Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 1
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 июня 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
8
Продолжительность сезона
8 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Есть ли Бог?
Is There a Creator?
Сезон 1
Серия 1
9 июня 2010
Загадка Черных дыр
The Riddle of Black Holes
Сезон 1
Серия 2
16 июня 2010
Действительно ли путешествие во времени Возможно?
Is Time Travel Possible?
Сезон 1
Серия 3
23 июня 2010
Что было до начала?
What Happened Before the Beginning?
Сезон 1
Серия 4
30 июня 2010
Как мы сюда попали?
How Did We Get Here?
Сезон 1
Серия 5
7 июля 2010
Одиноки ли Мы?
Are We Alone?
Сезон 1
Серия 6
14 июля 2010
Из чего мы созданы?
What Are We Really Made Of?
Сезон 1
Серия 7
21 июля 2010
Позади мглы
Beyond the Darkness
Сезон 1
Серия 8
28 июля 2010
