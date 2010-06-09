Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Through the Wormhole 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»

Есть ли Бог? Is There a Creator?
Сезон 1 Серия 1
9 июня 2010
Загадка Черных дыр The Riddle of Black Holes
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2010
Действительно ли путешествие во времени Возможно? Is Time Travel Possible?
Сезон 1 Серия 3
23 июня 2010
Что было до начала? What Happened Before the Beginning?
Сезон 1 Серия 4
30 июня 2010
Как мы сюда попали? How Did We Get Here?
Сезон 1 Серия 5
7 июля 2010
Одиноки ли Мы? Are We Alone?
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2010
Из чего мы созданы? What Are We Really Made Of?
Сезон 1 Серия 7
21 июля 2010
Позади мглы Beyond the Darkness
Сезон 1 Серия 8
28 июля 2010
