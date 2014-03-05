Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 5 сезон
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
5 марта 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Существует ли бог у инопланетян?
Is God an Alien Concept?
Сезон 5
Серия 1
5 марта 2014
Реальна ли удача?
Is Luck Real?
Сезон 5
Серия 2
12 марта 2014
Бедность в генах?
Is Poverty Genetic?
Сезон 5
Серия 3
4 июня 2014
Как разрушить сверхдержаву
How to Collapse a Superpower
Сезон 5
Серия 4
11 июня 2014
О чем молчит океан?
Does the Ocean Think?
Сезон 5
Серия 5
18 июня 2014
Возможен ли зомби-апокалипсис?
Is a Zombie Apocalypse Possible?
Сезон 5
Серия 6
25 июня 2014
Является ли гравитация иллюзией?
Is Gravity an Illusion?
Сезон 5
Серия 7
2 июля 2014
Станем ли мы богами?
Will We Become God?
Сезон 5
Серия 8
9 июля 2014
Существует ли теневая Вселенная?
Is There a Shadow Universe?
Сезон 5
Серия 9
16 июля 2014
Когда началось время?
When Did Time Begin?
Сезон 5
Серия 10
23 июля 2014
