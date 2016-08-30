Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Киноафиша Сериалы Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом Сезоны Сезон 7
Through the Wormhole 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 30 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 7-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Что делает террориста террористом? What Makes a Terrorist?
Сезон 7 Серия 1
30 августа 2016
Умерла ли конфиденциальность? Is Privacy Dead?
Сезон 7 Серия 2
6 сентября 2016
Существует ли больше двух полов? Are There More Than Two Sexes?
Сезон 7 Серия 3
13 сентября 2016
Можем ли мы все стать гениями? Can We All Become Geniuses?
Сезон 7 Серия 4
20 сентября 2016
