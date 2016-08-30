Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 7
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
30 августа 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Что делает террориста террористом?
What Makes a Terrorist?
Сезон 7
Серия 1
30 августа 2016
Умерла ли конфиденциальность?
Is Privacy Dead?
Сезон 7
Серия 2
6 сентября 2016
Существует ли больше двух полов?
Are There More Than Two Sexes?
Сезон 7
Серия 3
13 сентября 2016
Можем ли мы все стать гениями?
Can We All Become Geniuses?
Сезон 7
Серия 4
20 сентября 2016
График выхода всех сериалов
