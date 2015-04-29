Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом
Through the Wormhole 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 29 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 13 голосов
8.6 IMDb

Список серий 6-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»

Мы все предвзяты? Are We All Bigots?
Сезон 6 Серия 1
29 апреля 2015
Может ли время идти вспять? Can Time Go Backwards?
Сезон 6 Серия 2
6 мая 2015
В чем смысл жизни? Are We Here for a Reason?
Сезон 6 Серия 3
13 мая 2015
Живем ли мы в Матрице? Do We Live in the Matrix?
Сезон 6 Серия 4
20 мая 2015
Пришельцы внутри нас? Are There Aliens Inside Us?
Сезон 6 Серия 5
27 мая 2015
Почему мы лжем? Why Do We Lie?
Сезон 6 Серия 6
3 июня 2015
