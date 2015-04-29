Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 6 сезон
Сезон 6
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
29 апреля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
6
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Мы все предвзяты?
Are We All Bigots?
Сезон 6
Серия 1
29 апреля 2015
Может ли время идти вспять?
Can Time Go Backwards?
Сезон 6
Серия 2
6 мая 2015
В чем смысл жизни?
Are We Here for a Reason?
Сезон 6
Серия 3
13 мая 2015
Живем ли мы в Матрице?
Do We Live in the Matrix?
Сезон 6
Серия 4
20 мая 2015
Пришельцы внутри нас?
Are There Aliens Inside Us?
Сезон 6
Серия 5
27 мая 2015
Почему мы лжем?
Why Do We Lie?
Сезон 6
Серия 6
3 июня 2015
