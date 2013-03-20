Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Сезон 4
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
20 марта 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Существует ли «Частица Бога»
Is There a God Particle?
Сезон 4
Серия 1
20 марта 2013
Когда начинается жизнь
When Does Life Begin?
Сезон 4
Серия 2
5 июня 2013
Сможем ли мы пережить смерть солнца
Can We Survive the Death of the Sun?
Сезон 4
Серия 3
12 июня 2013
Как мыслят пришельцы?
How Do Aliens Think?
Сезон 4
Серия 4
19 июня 2013
Исчезнет ли секс в будущем?
Will Sex Become Extinct?
Сезон 4
Серия 5
26 июня 2013
Возможно ли «взломать» наш разум?
Can Our Minds Be Hacked?
Сезон 4
Серия 6
3 июля 2013
Роботы это будущее эволюции человека
Are Robots the Future of Human Evolution?
Сезон 4
Серия 7
10 июля 2013
Реальна ли реальность?
Is Reality Real?
Сезон 4
Серия 8
17 июля 2013
Есть ли у нас свобода воли?
Do We Have Free Will?
Сезон 4
Серия 9
24 июля 2013
Создал ли Бог эволюцию?
Did God Create Evolution?
Сезон 4
Серия 10
31 июля 2013
