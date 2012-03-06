Меню
Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом 2010 - 2017 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Through the Wormhole
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
6 марта 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Discovery: Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Выживем ли мы при первой встрече?
Will We Survive First Contact?
Сезон 3
Серия 1
6 марта 2012
Есть ли высшая раса?
Is There a Superior Race?
Сезон 3
Серия 2
6 июня 2012
Живая ли Вселенная?
Is the Universe Alive?
Сезон 3
Серия 3
13 июня 2012
Почему мы такие, какие есть?
What Makes Us Who We Are?
Сезон 3
Серия 4
20 июня 2012
Есть ли что-то посреди ничего?
What Is Nothing?
Сезон 3
Серия 5
27 июня 2012
Можно ли воскресить умерших?
Can We Resurrect the Dead?
Сезон 3
Серия 6
11 июля 2012
Можно ли искоренить зло?
Can We Eliminate Evil?
Сезон 3
Серия 7
18 июля 2012
Загадки подсознания
Mysteries of the Subconscious
Сезон 3
Серия 8
25 июля 2012
Когда кончится вечность?
Will Eternity End?
Сезон 3
Серия 9
1 августа 2012
Придумали ли мы Бога?
Did We Invent God?
Сезон 3
Серия 10
8 августа 2012
