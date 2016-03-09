Сериал «Женский Батальон» посвящен реально существовавшему женскому «Батальону смерти». Он был сформирован весной 1917 года, во время между Февральской и Октябрьской революцией. У власти стояло Временное правительство, все еще шла война с Германией, но солдаты не хотели воевать, на фронте повсеместно происходили братания с немцами. Чтобы поднять у солдат воинский дух и показать им пример самоотверженного служения Родине был создан женский батальон. Записывались с него добровольцами женщины всех сословий. Летом, после недолгой подготовки, женский батальон был отправлен на фронт, где женщинам-солдатам пришлось пережить ужас штыковых и газовых атак, столкнуться с кровью и смертью.