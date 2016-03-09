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Киноафиша Сериалы Женский батальонъ

Женский батальонъ (2016 - 2016)

Zhenskij batalon 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Сериал «Женский Батальон» посвящен реально существовавшему женскому «Батальону смерти». Он был сформирован весной 1917 года, во время между Февральской и Октябрьской революцией. У власти стояло Временное правительство, все еще шла война с Германией, но солдаты не хотели воевать, на фронте повсеместно происходили братания с немцами. Чтобы поднять у солдат воинский дух и показать им пример самоотверженного служения Родине был создан женский батальон. Записывались с него добровольцами женщины всех сословий. Летом, после недолгой подготовки, женский батальон был отправлен на фронт, где женщинам-солдатам пришлось пережить ужас штыковых и газовых атак, столкнуться с кровью и смертью.

В ролях
В ролях
Марат Башаров
Марат Башаров
Мария Кожевникова
Мария Кожевникова
Мария Аронова
Мария Аронова
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Евгений Дятлов
Евгений Дятлов
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Женский батальонъ - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
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