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Отзывы о телешоу «Звезды»

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Андрей Скопин 8 апреля 2024, 17:10
Оценка
Как же надоели все эти лица! Не факт, что если из КВН, то талант, а про эстраду и говорить смешно и грустно! Свеженького чего-нибудь не "завалялось"?
8 апреля 2024, 17:10 Ответить
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