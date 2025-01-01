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Лучшие дорамы про зомби-апокалипсис

Погрузитесь в захватывающий мир корейских дорам о зомби, где герои противостоят ужасающим эпидемиям, смертельным вирусам и кровожадным монстрам. Здесь сочетаются динамичный экшен, мрачная атмосфера и глубокие человеческие драмы, которые держат в напряжении до последней минуты.

Что ждёт вас в этой подборке?

🧟 Полчища зомби, жаждущих крови

🔬 Таинственные вирусы, изменяющие мир

🔥 Отчаянная борьба за выживание в условиях хаоса

💔 Эмоциональные истории, где герои сталкиваются с утратами и надеждой

 

Все 7 Онлайн
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Вселенная зомби
Вселенная зомби
телешоу 2023, Южная Корея
0.0
Мы все мертвы
Мы все мертвы
драма, ужасы 2022, Южная Корея
0.0
Зов ада
Зов ада
драма, фэнтези, ужасы 2021, Южная Корея
0.0
Счастье
Счастье
боевик, фэнтези, триллер 2021, Южная Корея
0.0
Милый дом
Милый дом
ужасы, фантастика, триллер 2020, Южная Корея
0.0
Зомби-детектив
Зомби-детектив
комедия, ужасы, детектив 2020, Южная Корея
0.0
Королевство
Королевство
ужасы, триллер, исторический 2019, США/Южная Корея
7.0
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Жанр
Все Телешоу Драма Ужасы Фэнтези Боевик Триллер Фантастика Комедия Детектив Исторический
Страна
Все Южная Корея США
Год
Все 2010-2019 2020-2025

Выберите свою дораму и приготовьтесь к напряжённым приключениям в мире, охваченном апокалипсисом! ⚡🩸

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