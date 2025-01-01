Погрузитесь в захватывающий мир корейских дорам о зомби, где герои противостоят ужасающим эпидемиям, смертельным вирусам и кровожадным монстрам. Здесь сочетаются динамичный экшен, мрачная атмосфера и глубокие человеческие драмы, которые держат в напряжении до последней минуты.

Что ждёт вас в этой подборке?

🧟 Полчища зомби, жаждущих крови

🔬 Таинственные вирусы, изменяющие мир

🔥 Отчаянная борьба за выживание в условиях хаоса

💔 Эмоциональные истории, где герои сталкиваются с утратами и надеждой