Сериал «Королевство» — гремучая смесь политики, войны и зомби-апокалипсиса в средневековом азиатском антураже. При дворе местного монарха ведется борьба за власть и плетутся интриги. В эту игру внезапно вмешивается фактор оживших мертвецов. По ночам они быстры и агрессивны, а днем впадают в спячку, что дает людям хоть какой-то шанс на спасение. Волею судьбы возглавить борьбу против нежити суждено кронпринцу, но среди местной корейской верхушки у благородного персонажа много врагов. Так что его война будет вестись на два фронта.