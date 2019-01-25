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Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
5 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Королевство
Королевство (2019 - 2020) Kingdom 18+
Год выпуска 2019
Страна США/Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Королевство» — гремучая смесь политики, войны и зомби-апокалипсиса в средневековом азиатском антураже. При дворе местного монарха ведется борьба за власть и плетутся интриги. В эту игру внезапно вмешивается фактор оживших мертвецов. По ночам они быстры и агрессивны, а днем впадают в спячку, что дает людям хоть какой-то шанс на спасение. Волею судьбы возглавить борьбу против нежити суждено кронпринцу, но среди местной корейской верхушки у благородного персонажа много врагов. Так что его война будет вестись на два фронта.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ким Сан-хо
Чу Джи-хун
Рю Сын-нён
Рю Сын-нён
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Хо Джун-хо
Хо Джун-хо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Королевство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 6 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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