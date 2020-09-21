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Постер сериала Зомби-детектив
Постер сериала Зомби-детектив
Постер сериала Зомби-детектив
Постер сериала Зомби-детектив
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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4 постера
Киноафиша Сериалы Зомби-детектив

Зомби-детектив (2020 - 2020)

Jombitamjeong 18+
Год выпуска 2020
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Стильный комедийный детектив, удостоившийся корейской телепремии в номинации «Прорыв года». На свалке биологических отходов приходит в себя молодой парень. Он не знает, как здесь оказался, и не помнит, кто он такой, но уверен: теперь он — живой мертвец. Несмотря на потерю чувств и речи, новоиспечённый зомби сохранил способность логически мыслить. Он решает выяснить обстоятельства своей смерти и присваивает себе личность погибшего детектива, а спустя время знакомится с бойкой репортёршей. Вместе им предстоит не только найти виновных в смерти Кима, но и раскрыть серию загадочных преступлений.

В ролях
В ролях
Квон Хэ-хё
Ли Джун-ок
Пак Сан-мён
Пак Чу-хён
Ха До-гвон
Хван Бо-ра
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Зомби-детектив - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
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