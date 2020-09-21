Стильный комедийный детектив, удостоившийся корейской телепремии в номинации «Прорыв года». На свалке биологических отходов приходит в себя молодой парень. Он не знает, как здесь оказался, и не помнит, кто он такой, но уверен: теперь он — живой мертвец. Несмотря на потерю чувств и речи, новоиспечённый зомби сохранил способность логически мыслить. Он решает выяснить обстоятельства своей смерти и присваивает себе личность погибшего детектива, а спустя время знакомится с бойкой репортёршей. Вместе им предстоит не только найти виновных в смерти Кима, но и раскрыть серию загадочных преступлений.