Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Вселенная зомби
1 постер
Киноафиша Сериалы Вселенная зомби

Вселенная зомби (2023 - …)

Zombieverse 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 13 часов 30 минут

О чем телешоу

Сеул – удивительный город, в котором каждый день происходят яркие события. Однако никто не мог ожидать такого поворота, который происходит в шоу Netflix «Вселенная зомби». Внезапная вспышка опасного вируса вынуждает зараженных быть кровожадными зомби. Мутировавших становится все больше с каждым днем, и вот уже большая часть населения корейской столицы третирует меньшинство. Нормальным людям приходится принимать меры предосторожности, чтобы просто выжить. Теперь смекалка и хитрость – самые необходимые качества для тех, кто не хочет пострадать от нападения. О том, как герои справляются со своей новой участью, и расскажет проект.

Вселенная зомби - трейлер второго сезона
Вселенная зомби  трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Телешоу находится в подборках
Лучшие дорамы про зомби-апокалипсис Лучшие дорамы про зомби-апокалипсис

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
4.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Вселенная зомби - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Вселенная зомби - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 7 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше