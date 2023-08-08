Сеул – удивительный город, в котором каждый день происходят яркие события. Однако никто не мог ожидать такого поворота, который происходит в шоу Netflix «Вселенная зомби». Внезапная вспышка опасного вируса вынуждает зараженных быть кровожадными зомби. Мутировавших становится все больше с каждым днем, и вот уже большая часть населения корейской столицы третирует меньшинство. Нормальным людям приходится принимать меры предосторожности, чтобы просто выжить. Теперь смекалка и хитрость – самые необходимые качества для тех, кто не хочет пострадать от нападения. О том, как герои справляются со своей новой участью, и расскажет проект.