«Счастье» – это корейский фантастический хоррор о мутации коронавируса. Уже несколько лет люди во всем мире вынуждены существовать в условиях пандемии. Неожиданно некоторые начинают чувствовать колоссальную жажду, становятся зомбиподобными созданиями и кидаются на окружающих. С одним из таких монстров приходится иметь дело Юн Сэ-бом – отважной девушке из подразделения по борьбе с терроризмом. После того как этот человек поцарапал ее, она идет в кризисный центр, специалисты которого борются с новой заразой.