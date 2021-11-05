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Постер к сериалу Счастье
Постер к сериалу Счастье
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Постер к сериалу Счастье
Постер к сериалу Счастье
Постер к сериалу Счастье
Постер к сериалу Счастье
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Киноафиша Сериалы Счастье

Счастье (2021 - 2021)

Haepiniseu 16+
Год выпуска 2021
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут
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О чем сериал

«Счастье» – это корейский фантастический хоррор о мутации коронавируса. Уже несколько лет люди во всем мире вынуждены существовать в условиях пандемии. Неожиданно некоторые начинают чувствовать колоссальную жажду, становятся зомбиподобными созданиями и кидаются на окружающих. С одним из таких монстров приходится иметь дело Юн Сэ-бом – отважной девушке из подразделения по борьбе с терроризмом. После того как этот человек поцарапал ее, она идет в кризисный центр, специалисты которого борются с новой заразой. 

В ролях
В ролях
Пэ Хэ-сон
Пак Хён-щик
Ли Джи-ха
Чон Ун-сон
Ли Гю-хён
Ким Ён-ун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Счастье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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