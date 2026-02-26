Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ярославля
Кинотеатры
Киноформат
Расписание сеансов кинотеатра «Киноформат»
Расписание сеансов кинотеатра «Киноформат»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:10
от 350 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
22:35
от 350 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:05
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:10
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
20:30
от 430 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
23:30
от 500 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
21:25
от 500 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
21:20
от 430 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
20:50
от 430 ₽
22:55
от 350 ₽
Реклама 18+
