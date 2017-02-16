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Миша Савинов
16 февраля 2017, 19:06
Посетили кинотеатр "киноформат"
Обслуживание ужасное,ввели новое правило,что типо со своим нельзя,считаем,что полный бред,мой вам совет закройтесь и не открывайтесь,народу нет и не будет у вас с такими правилами!!!
16 февраля 2017, 19:06
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Киноафиша.инфо
17 февраля 2017, 10:57
в ответ на сообщение
Миша Савинов от 16 февраля 2017, 19:06
Михаил, доброе утро!
Спасибо за отзыв.
Мы передадим информацию представителям кинотеатра.
17 февраля 2017, 10:57
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Елена Иконникова
17 февраля 2017, 12:27
в ответ на сообщение
Миша Савинов от 16 февраля 2017, 19:06
Михаил, по отзывам посетителей качество обслуживания в киноцентре Киноформат является достаточно высоким. Согласно правилам посещения кинозалов запрещено проносить с собой продукты питания, которые могут существенно испачкать интерьер и сиденья в кинозалах, а так же мешать просмотру фильмов другим посетителям ( к таким продуктам относятся шуршащие пакеты чипсов). Данное требование введено с целью обеспечения комфортных условий посещения киносеанса не только вам, но и зрителям рядом с вами сидящим. В случае посещения кинозалов с большими продуктовыми пакетами, мы предлагаем вам оставить пакеты в специально оборудованных ящиках для хранения.
Выбор посещения того или иного заведения в любом случае остается за клиентом. Правила посещения доведены до посетителей с момента входа в кинотеатр. Выбор всегда за вами)
17 февраля 2017, 12:27
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Артём Колобов
3 мая 2018, 22:23
Оценка
Соглашусь с Михаилом.То что вы пишите бред полнейший.Вам далеко даже до уровня забегаловки так что закрывайтесь и не позорьтесь. Могу предьявить контр-аргумент вашему аргументу. Ваши напитки которые вы продаёте разве не могут испортить мебель. А попкорн он разве не мешает другим людям. Так что делайте выводы. И прислушивайтесь к советам настоящих клиентов так как я не могу быть уверен что вы сами не написали хороших отзывов себе.
3 мая 2018, 22:23
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Natasha Ershova
2 ноября 2022, 12:24
Добрый день! Кинотеатр нравиться, но давно не ходили в кино, а тут появилось время и с утра решили сходить на "Сердце Пармы".Опоздали на 3 минуты и нам не смогли продать билеты.Просто мне поясните, это дело в системе компьюторной или бизнесу наши деньги не нужны. Девушка в баре толком не смогла объяснить или не пожелала, видимо занята была... Раньше бывало, что приходили с опозданием и пока идёт реклама, мы заходили и никому не мешали. Видимо полный зал с утра был?! А как же клиентоориентированость, доход, бизнес, зарплаты...? Жалко потраченного времени, не получив услугу. Обратите на это внимание, ситуации разные бывают!
2 ноября 2022, 12:24
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Ирина Петухова
12 января 2024, 06:58
Оценка
Нету онлайн заказа билетов!
12 января 2024, 06:58
1
0
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Обслуживание ужасное,ввели новое правило,что типо со своим нельзя,считаем,что полный бред,мой вам совет закройтесь и не открывайтесь,народу нет и не будет у вас с такими правилами!!!
Спасибо за отзыв.
Мы передадим информацию представителям кинотеатра.
Выбор посещения того или иного заведения в любом случае остается за клиентом. Правила посещения доведены до посетителей с момента входа в кинотеатр. Выбор всегда за вами)
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