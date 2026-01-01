Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма

Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений

Дополнительные зимние каникулы: школьники будут отдыхать на неделю больше уже с 2027 года

Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише

Для фанатов «Теории большого взрыва»: если скучаете по Шелдону, Пенни и компании — включайте новый спин-офф про Стюарта (смешно до коликов)

«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат

«Россияне уже от сказок блюют»: из 67 российских фильмов за лето окупился 1— и это не «Колобок» или «Холоп 3»

«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике

Мы 20 лет смотрели неправильного «Константина»: из фильма вырезали целую линию с демоном и объяснение финала

«Лицо знакомое, а фильм-то какой?» Угадайте 7 забытых советских картин по одному кадру (тест)