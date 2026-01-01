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Чикти (Сасыр)
Кинотеатр Чикти (Сасыр) (Якутск) на карте
Кинотеатр Чикти (Сасыр) (Якутск) на карте
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Кинотеатр Чикти (Сасыр) (Якутск) на карте
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Кинотеатры рядом
185
км
Чумпу-Кытыл (Чумпу-Кытыл)
Момский р-н, с. Чумпу-Кытыл, Центральная, 29
5
228
км
Осикат (Хонуу)
Момский р-н, с. Хонуу, Молодежная, 4/1
5
268
км
Сордоннох Синема
Оймяконский р-н, с. Орто-Балаган, Центральная, 11
5
282
км
Oymyakon Cinema (Оймякон)
с. Оймякон, ул. Светлая, д. 8, Оймяконский улус, Республика Саха (Якутия), 678780, Россия
5
283
км
Муус-Хайа (Томтор)
Оймяконский р-н, с. Томтор, Обручева, 14
5
379
км
Кинозал СКЦ (Белая Гора)
ул. 30 лет Победы, д. 7/2, пос. Белая Гора, Абыйский район, Республика Саха (Якутия), 678450, Россия
5
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Человек-паук: Новый день
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