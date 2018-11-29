Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры Пионер

Пионер

Улан-Удэ
Адрес
г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 41, ТРЦ «Пионер»
Телефон

+7 (3012) 57-67-77 / бронирование

Билеты от 400 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пионер»

О кинотеатре

Кинотеатр «Пионер-кино» в Улан-Удэ находится в Советском районе города в современном ТРЦ «Пионер».

В кинотеатре открыто шесть комфортабельных залов, в числе которых есть и максимально уютный VIP-зал. Общая вместимость — 825 зрителей. Во всех кинозалах стильный интерьер, удобные кресла для зрителей, установлены большие экраны со специальным покрытием, имеются кондиционеры.

Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы последнего поколения, звук по технологии Dolby, отличная акустика. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.

В кинотеатре «Пионер-кино» кроме демонстрации различных фильмов проводятся развлекательные шоу-мероприятия, тематические выставки, презентации и т.д. В фойе имеется кинобар с обширным ассортиментом сладостей, десертов и напитков. 

Рядом с кинотеатром расположен детский парк «Джу-Ман-Джи» и заведения аппетитной полянки «Пикник».

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Пионер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 4 сеанса
11:30 от 450 ₽ 15:05 от 500 ₽ 18:40 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 2 сеанса
20:00 от 500 ₽ 22:45 от 500 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 500 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 4 сеанса
16:45 от 400 ₽ 19:15 от 500 ₽ 20:50 от 450 ₽ 21:50 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Константин Поздеев 29 ноября 2018, 09:17
Отвратительное качество картины на экране, посредственный звук! Проектор настолько выгорел, что темные сцены фильма практически ничего не видно,… Читать дальше…
Аина Батанова 22 февраля 2021, 10:40
Невозможно дозвониться, чтобы забронировать билет на киносеанс! Ждали 30 минут, были 7 в очереди! И чем думаете закончилось ожидание! ОТКЛЮЧИЛИСЬ!!!… Читать дальше…
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
11:30 от 450 ₽ 15:05 от 500 ₽ 18:40 от 500 ₽ 22:05 от 500 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
20:00 от 500 ₽ 22:45 от 500 ₽
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл ужасы 2026, США
2D
21:30 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
