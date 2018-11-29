Кинотеатр «Пионер-кино» в Улан-Удэ находится в Советском районе города в современном ТРЦ «Пионер».

В кинотеатре открыто шесть комфортабельных залов, в числе которых есть и максимально уютный VIP-зал. Общая вместимость — 825 зрителей. Во всех кинозалах стильный интерьер, удобные кресла для зрителей, установлены большие экраны со специальным покрытием, имеются кондиционеры.

Для кинопоказов в форматах 3D и 2D используется передовая техника: цифровые проекторы последнего поколения, звук по технологии Dolby, отличная акустика. В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа.

В кинотеатре «Пионер-кино» кроме демонстрации различных фильмов проводятся развлекательные шоу-мероприятия, тематические выставки, презентации и т.д. В фойе имеется кинобар с обширным ассортиментом сладостей, десертов и напитков.

Рядом с кинотеатром расположен детский парк «Джу-Ман-Джи» и заведения аппетитной полянки «Пикник».