Киноафиша Новой Бряни
ДК «Зенит-Брянь»
ДК «Зенит-Брянь»
Новая Брянь
Адрес
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, село Новая Брянь, ул. Октябрьская, 1
Расписание сеансов
в кинотеатре ДК «Зенит-Брянь»
Наследник
Сегодня 1 сеанс
19:00
от 300 ₽
...
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
17:00
от 300 ₽
...
Тюльпаны
Сегодня 1 сеанс
15:00
от 300 ₽
...
Царевна-лягушка 2
Сегодня 1 сеанс
13:00
от 300 ₽
...
Сегодня
от 300 ₽
Завтра
от 300 ₽
13 марта
от 300 ₽
14 марта
от 300 ₽
15 марта
от 300 ₽
18 марта
от 300 ₽
Фильмы в кинотеатре ДК «Зенит-Брянь»
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:00
от 300 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:00
от 300 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
15:00
от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
