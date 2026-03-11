Оповещения от Киноафиши
ДК «Зенит-Брянь»

ДК «Зенит-Брянь»

Новая Брянь
Адрес
Республика Бурятия, Заиграевский р-н, село Новая Брянь, ул. Октябрьская, 1
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
0 голосов
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре ДК «Зенит-Брянь»
Полное расписание и билеты

Фильмы в кинотеатре ДК «Зенит-Брянь»

Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
19:00 от 300 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:00 от 300 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
15:00 от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
