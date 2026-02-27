Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Киноафиша Улан-Удэ
Новое кино
Улан-Удэ
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32
Показать на карте
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Новое кино
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
17:05
от 450 ₽
20:35
от 450 ₽
...
Горничная
Сегодня 1 сеанс
20:50
от 450 ₽
...
Красавица
Сегодня 2 сеанса
14:20
от 450 ₽
16:30
от 450 ₽
...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
14:50
от 450 ₽
18:40
от 450 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 450 ₽
Завтра
от 250 ₽
Фильмы в кинотеатре Новое кино
Сегодня
27
Завтра
28
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
17:05
от 450 ₽
20:35
от 450 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
20:50
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:20
от 450 ₽
16:30
от 450 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
