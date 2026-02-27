Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
Новое кино

Улан-Удэ
Адрес
г. Улан-Удэ, ул. Корабельная, 32
Билеты от 450 ₽
0 голосов
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Новое кино
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
17:05 от 450 ₽ 20:35 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 450 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 2 сеанса
14:20 от 450 ₽ 16:30 от 450 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
14:50 от 450 ₽ 18:40 от 450 ₽ ...
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Новое кино

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
17:05 от 450 ₽ 20:35 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:50 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:20 от 450 ₽ 16:30 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
