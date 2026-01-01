Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
Goodwin

Goodwin

Томск
Адрес
г. Томск, Комсомольский просп., 13б, ТРЦ «Изумрудный город»
Телефон

+7 (3822) 28-15-55 / бронирование

Сеть

Баргузин
ТРК
Расположен в ТРЦ «Изумрудный город»

О кинотеатре

Кинотеатр «Goodwin» в городе Томск основался в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город».

Современный мультиплекс располагает семью залами, в которых показывают кинофильмы определенного жанра. Зал ActionHall рассчитан на 135 посадочных мест, здесь показывают фэнтези, приключения и боевики.

Второй и третий зал ClassicHall рассчитан на 170 зрительных мест, в них демонстрируют кино любого жанра. Четвертый зал LoveHall  имеет 120 посадочных мест, здесь установлены уютные диванчик для влюбленных, на которых можно посмотреть мелодрамы, драмы и комедии.

Пятый зал повышенной комфортности VIP Hall вмещает в себя 46 зрительных мест и отличается тем, что в нем есть отдельный бар и обслуживание официантов. Шестой зал INvision демонстрирует фильмы со спецэффектами, он оборудован динамическими креслами на 221 зрительское место. Седьмой зал ActionHall вмещает в себя 248 мест, в нем показывают боевики, экшн жанр, фэнтези и приключения.

Закуски, прохладительные напитки, десерты и многое другое предлагается в кино-баре.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Goodwin»  онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
VIP
Диваны
4K
Парковка
4 голоса
Отзывы о кинотеатре

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
