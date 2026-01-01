Кинотеатр «Goodwin» в городе Томск основался в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город».

Современный мультиплекс располагает семью залами, в которых показывают кинофильмы определенного жанра. Зал ActionHall рассчитан на 135 посадочных мест, здесь показывают фэнтези, приключения и боевики.

Второй и третий зал ClassicHall рассчитан на 170 зрительных мест, в них демонстрируют кино любого жанра. Четвертый зал LoveHall имеет 120 посадочных мест, здесь установлены уютные диванчик для влюбленных, на которых можно посмотреть мелодрамы, драмы и комедии.

Пятый зал повышенной комфортности VIP Hall вмещает в себя 46 зрительных мест и отличается тем, что в нем есть отдельный бар и обслуживание официантов. Шестой зал INvision демонстрирует фильмы со спецэффектами, он оборудован динамическими креслами на 221 зрительское место. Седьмой зал ActionHall вмещает в себя 248 мест, в нем показывают боевики, экшн жанр, фэнтези и приключения.

Закуски, прохладительные напитки, десерты и многое другое предлагается в кино-баре.

