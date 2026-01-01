ТРЦ «Изумрудный город» - новый и самый большой трехуровневый торгово-развлекательный центр в Томске площадью более 46 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Изумрудный город» расположен в самом крупном и густонаселенном Октябрьском районе Томска на основной транспортной магистрали – Комсомольском проспекте, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Изумрудный город» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (H&M, «Снежная Королева», Colin’s, Stefanel, Gant, Caterina Leman, Betty Barclay, Reserved, Cropp, House, Mohito, Sin-say, Gulliver, «Эконика», O’STIN, Carlo Pazolini, SAVAGE, DIM, Columbia, Chester, Westland, Sela, befree, HENDERSON, Elis, Baon, Concept Club, House, Caterina Leman, Mango, BB1, Tom Farr, GANT, Palmetta, Lady Collection, «Аскания», ECCO, Calzedonia, «Пан Чемодан», MILAVITSA, «Оранжевый слон», Triumph, VAN CLIFF, Lee Cooper, Marmalato, LOVE REPUBLIC, Gulliver, KANZLER, CrocKid, «Мегуми», SERGINNETTI, «Урбаника», Respect, Stilnyashka, Pelican, Basconi, Lusio, «Стерх», «Эстель Адони» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Reebok, New Balance, FORWARD и др.), магазин товаров для дома (KuchenLand Home, «Аскона» и др.), фирменные магазины техники (re:Store, Samsung, REDMOND Smart Home, Xiaomi), магазин подарков и аксессуаров «Календарь подарков», популярные магазины детских товаров (LEGO, Adidas Kids, «Буду мамой», Acoola, TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны («Адамас», 585GOLD, «Московский ювелирный завод», Pandora, SUNLIGHT, «Золотой» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин «Читай-город», салон оптики «Айкрафт Оптика», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия», Yota и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, студия дизайна бровей, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ24», «Газпромбанк» и др.), зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека «Ригла», химчистка, детская парикмахерская, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Изумрудный город» функционируют современный многозальный кинотеатр «Goodwin Cinema», продовольственный гипермаркет Interspar, мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Непоседа», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), парк развлечений «Изумрудный город», тир Angry Birds и детская площадка «Киндервиль».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (KFC, Burger King,«Маленькая Япония», «Перчини» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город» есть бесплатная автомобильная парковка на 750 машиномест.

Адрес:

г. Томск, Комсомольский пр., д. 13б

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Изумрудный город» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Красноармейской до остановки «Улица Яковлева» (900 метров до ТРЦ)

на маршрутках № 10, 11, 14, 24

2. На любом общественном транспорте, идущем по Комсомольскому проспекту до остановки «21-й квартал»

на маршрутке № 3

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Изумрудный город»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет Interspar: 10.00 — 23.00;

Детская площадка «Киндервиль»: 10.00 — 22.00;

Парк развлечений «Изумрудный город»: пн. — пт.: 11.00 — 23.00, сб. - вс.: 10.00 — 23.00;

Кинотеатр Goodwin Cinema: 10.00 — 03.00.