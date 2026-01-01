Оповещения от Киноафиши
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Титаник
Титаник мелодрама, драма, приключения 1997, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (3822) 28-15-55 Позвонить
Кинотеатры рядом
2 км
Аэлита просп. Ленина, 78
5
2.2 км
Киномакс ул. Розы Люксембург, д. 73
5
3 км
Fакел ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
3.6 км
Кинополис пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
