Киноафиша Томска
Кинотеатры
Goodwin
Расписание сеансов кинотеатра «Goodwin»
Расписание сеансов кинотеатра «Goodwin»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Торговый центр
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3822) 28-15-55
Позвонить
Кинотеатры рядом
2
км
Аэлита
просп. Ленина, 78
5
2.2
км
Киномакс
ул. Розы Люксембург, д. 73
5
3
км
Fакел
ул. Красноармейская, 120, ТРЦ «Факел»
5
3.6
км
Кинополис
пр. Ленина, 217, стр. 2, ТРЦ «Мегаполис»
5
