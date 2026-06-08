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Киноафиша Севастополя Кинотеатры Украина

Украина

Севастополь
Адрес
Севастополь, улица Ленина, 35
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Телефон

+7 (978) 555-88-15

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Расписание сеансов в кинотеатре Украина
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 6 сеансов
10:00 от 250 ₽ 11:20 от 250 ₽ 12:40 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 250 ₽ 11:20 от 250 ₽ 12:40 от 250 ₽ 14:00 от 250 ₽ 15:20 от 250 ₽ 16:40 от 250 ₽ 18:00 от 300 ₽ 19:20 от 300 ₽ 20:40 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Космическая Машка
2026, Россия, комедия
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2026, США, комедия, драма
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