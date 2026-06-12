Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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Расписание сеансов кинотеатра «Украина»
Расписание сеансов кинотеатра «Украина»
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Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
09:20
от 250 ₽
17:00
от 300 ₽
Холоп 3
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 250 ₽
12:40
от 300 ₽
14:50
от 300 ₽
18:20
от 350 ₽
20:30
от 350 ₽
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Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Зверолюция
Отзывы
2026, Испания, анимация
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Школа магических зверей. Хранители чуда
Отзывы
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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