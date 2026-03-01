Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
Рыбинск
Адрес
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
+7(4855)23-88-14

Билеты от 250 ₽
Расположен в ТРЦ Vikonda («Виконда»)

О кинотеатре

Кинотеатр «CinemaV» расположен на улице Бабушкина, 29 в ТРЦ «VIKONDA». Он был открыт в июне 2018 года в том числе благодаря Государственной поддержке. Гостей встречают пять кинозалов с общей вместимостью 700 зрителей. Есть зал класса VIP на 40 мест. Здесь установлено современное оборудование: новейшие проекторы, звуковая система последнего поколения, широкоформатные экраны с серебряным покрытием. 

В кинозалах сделаны широкие проходы между рядами и установлены комфортабельные кресла с регулируемым наклоном спинки и двойными подлокотниками, благодаря чему зритель сможет расслабиться во время сеанса. В проходах - мягкий ковролин, который полностью приглушает звук шагов, а также подсветка на ступеньках.

Dolby Atmos
VIP
3 голоса
Расписание сеансов в кинотеатре CinemaV
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
10:35 от 370 ₽ 19:20 от 390 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
12:10 от 320 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
10:25 от 320 ₽ 14:05 от 350 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
12:35 от 320 ₽ 19:40 от 390 ₽ ...
Скидки в кинотеатре
День кино

Каждый вторник и среду билет в кино 150 руб. Кроме фильмов под меморандумом и сеансов в VIP-зале.

Для всех Специальные предложения
Скидки студентам

С понедельника по пятницу скидка на билет в кино - 20%. Кроме фильмов под меморандумом. Не суммируется с другими специальными предложениями кинотеатра.

Студентам
Многодетным семьям

Поход в кино большой семьёй стал еще выгодней. Скидка для многодетных семей 20%, а также скидка на продукцию кинобара. Акция действует каждый день. Скидка предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Кроме фильмов под меморандумом! Скидка на карамельный попкорн и Coca-cola 10%.

Многодетным семьям
Фильмы в кинотеатре CinemaV

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:35 от 370 ₽ 19:20 от 390 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:10 от 320 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:25 от 320 ₽ 14:05 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
