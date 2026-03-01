Кинотеатр «CinemaV» расположен на улице Бабушкина, 29 в ТРЦ «VIKONDA». Он был открыт в июне 2018 года в том числе благодаря Государственной поддержке. Гостей встречают пять кинозалов с общей вместимостью 700 зрителей. Есть зал класса VIP на 40 мест. Здесь установлено современное оборудование: новейшие проекторы, звуковая система последнего поколения, широкоформатные экраны с серебряным покрытием.
В кинозалах сделаны широкие проходы между рядами и установлены комфортабельные кресла с регулируемым наклоном спинки и двойными подлокотниками, благодаря чему зритель сможет расслабиться во время сеанса. В проходах - мягкий ковролин, который полностью приглушает звук шагов, а также подсветка на ступеньках.
Каждый вторник и среду билет в кино 150 руб. Кроме фильмов под меморандумом и сеансов в VIP-зале.
С понедельника по пятницу скидка на билет в кино - 20%. Кроме фильмов под меморандумом. Не суммируется с другими специальными предложениями кинотеатра.
Поход в кино большой семьёй стал еще выгодней. Скидка для многодетных семей 20%, а также скидка на продукцию кинобара. Акция действует каждый день. Скидка предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Кроме фильмов под меморандумом! Скидка на карамельный попкорн и Coca-cola 10%.