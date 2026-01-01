Оповещения от Киноафиши
День кино

Каждый вторник и среду билет в кино 150 руб. Кроме фильмов под меморандумом и сеансов в VIP-зале.

Для всех Специальные предложения
Скидки студентам

С понедельника по пятницу скидка на билет в кино - 20%. Кроме фильмов под меморандумом. Не суммируется с другими специальными предложениями кинотеатра.

Студентам
Многодетным семьям

Поход в кино большой семьёй стал еще выгодней. Скидка для многодетных семей 20%, а также скидка на продукцию кинобара. Акция действует каждый день. Скидка предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Кроме фильмов под меморандумом! Скидка на карамельный попкорн и Coca-cola 10%.

Многодетным семьям
В кино всем классом

В Cinema V действует специальная цена на групповые походы в кино 150 руб. Бронирование по тел.: 8(4855)23-88-14.

Коллективные заявки Школьникам
