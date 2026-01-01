ТРЦ Vikonda («Виконда») - крупнейший торгово-развлекательный центр в Рыбинске площадью более 30 тысяч квадратных метров, включающий в себя популярные магазины одежды и обуви, развлекательные площадки, современный кинотеатр и отель. ТРЦ «Виконда» расположен в Западном районе Рыбинска на пересечении улицы Бабушкина и улицы 50 лет ВЛКСМ – одного из основных транспортных узлов города.

На территории торгово-развлекательного центра «Виконда» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («ТВОЕ», Gloria Jeans & Gee Jay, befree, ZARINA, Orby, oodji, Lady Collection, А5, SVYATNYH, ASKENT, Kari, «Райтон», Dimanche Lingerie, «Алоэ», DIVA, BergHOFF, LEDI SHARM, SOKOLOV, «Любимый дом» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («ОРМАТЕК» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Lego и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («585GOLD» и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики «Линзмастер», книжный магазин «Читай-город», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк» и др.), маникюрный салон, обмен валюты, дом быта, Nail bar, Beauty bar, экспресс химчистка «Blue de France», салон красоты MELISSA, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Виконда» функционируют современный многозальный кинотеатр «Cinema V», продовольственный гипермаркет «Карусель», супермаркет бытовой техники и электроники «М.видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», мебельный центр («СтолБери», «Много мебели» и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир», центр боулинга и бильярда Vikonda, семейный развлекательный центр, 5D-киноаттракцион, сауна, отель «Виконда», конференц-зал и фитнес-клуб.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (Juice bar, «Блин-кафе», Coffee bar, Ресторан Vikonda, Ресторан «Бавария», Бар боулинга и бильярда Vikonda и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Виконда» есть бесплатная автомобильная парковка на 700 машиномест и автомойка.

Адрес:

г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 29

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Виконда» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице 50 лет ВЛКСМ до остановки «Виконда» или «улица Бабушкина»

на автобусах № 3, 9, 10, 12, 16э, 101, 111

на троллейбусах № 1, 5, 6

на маршрутных такси № 8т, 16т, 18т, 33т, 36т

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Виконда»: 10.00 – 21.00;

Гипермаркет «Карусель»: 09.00 – 23.00;

Отель «Виконда»: круглосуточно;

Фитнес-клуб: пн – пт: 07.30 – 22.30, сб, вс: 10.00 – 22.00;

Ресторан: пн – чт, вс: 08.00 – 00.00, пт, сб: 08.00 – 01.00;

Рестобар «Бавария» (ресторан, бильярд, боулинг, караоке): пн – чт, вс: 12.00 – 00.00, пт, сб: 12.00 – 03.00.