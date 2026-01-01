Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рыбинска Кинотеатры CinemaV ТРЦ Vikonda («Виконда»)

ТРЦ Vikonda («Виконда»)

ТРЦ Vikonda («Виконда»)
Адрес
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 29
Показать на карте

ТРЦ Vikonda («Виконда») - крупнейший торгово-развлекательный центр в Рыбинске площадью более 30 тысяч квадратных метров, включающий в себя популярные магазины одежды и обуви, развлекательные площадки, современный кинотеатр и отель. ТРЦ «Виконда» расположен в Западном районе Рыбинска на пересечении улицы Бабушкина и улицы 50 лет ВЛКСМ – одного из основных транспортных узлов города.

На территории торгово-развлекательного центра «Виконда» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров («ТВОЕ», Gloria Jeans & Gee Jay, befree, ZARINA, Orby, oodji, Lady Collection, А5, SVYATNYH, ASKENT, Kari, «Райтон», Dimanche Lingerie, «Алоэ», DIVA, BergHOFF, LEDI SHARM, SOKOLOV, «Любимый дом» и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины товаров для дома («ОРМАТЕК» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Lego и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны («585GOLD» и др.), магазины часов, туристическое агентство, салон оптики «Линзмастер», книжный магазин «Читай-город», цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, банкоматы («Сбербанк» и др.), маникюрный салон, обмен валюты, дом быта, Nail bar, Beauty bar, экспресс химчистка «Blue de France», салон красоты MELISSA, зоомагазин и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Виконда» функционируют современный многозальный кинотеатр «Cinema V», продовольственный гипермаркет «Карусель», супермаркет бытовой техники и электроники «М.видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», мебельный центр («СтолБери», «Много мебели» и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир», центр боулинга и бильярда Vikonda, семейный развлекательный центр, 5D-киноаттракцион, сауна, отель «Виконда», конференц-зал и фитнес-клуб.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (Juice bar, «Блин-кафе», Coffee bar, Ресторан Vikonda, Ресторан «Бавария», Бар боулинга и бильярда Vikonda и др.)

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Виконда» есть бесплатная автомобильная парковка на 700 машиномест и автомойка.

Адрес:
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, д. 29

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Виконда» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице 50 лет ВЛКСМ до остановки «Виконда» или «улица Бабушкина»

  • на автобусах № 3, 9, 10, 12, 16э, 101, 111
  • на троллейбусах № 1, 5, 6
  • на маршрутных такси № 8т, 16т, 18т, 33т, 36т

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Виконда»: 10.00 – 21.00;
Гипермаркет «Карусель»: 09.00 – 23.00;
Отель «Виконда»: круглосуточно;
Фитнес-клуб: пн – пт: 07.30 – 22.30, сб, вс: 10.00 – 22.00;
Ресторан: пн – чт, вс: 08.00 – 00.00, пт, сб: 08.00 – 01.00;
Рестобар «Бавария» (ресторан, бильярд, боулинг, караоке): пн – чт, вс: 12.00 – 00.00, пт, сб: 12.00 – 03.00.

Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Прекрасное далеко не будет ко мне жестоко: как сложились судьбы героев «Приключений Электроника»
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Ждать до 2027 не придётся: что включить после «Рыцаря Семи Королевств»
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше