Киноафиша Рыбинска
Кинотеатры
CinemaV
Расписание сеансов кинотеатра «CinemaV»
Расписание сеансов кинотеатра «CinemaV»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
10:35
от 370 ₽
19:20
от 390 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:10
от 320 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:25
от 320 ₽
14:05
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:35
от 320 ₽
19:40
от 390 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
от 320 ₽
14:55
от 350 ₽
17:50
от 390 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:45
от 400 ₽
Левша
приключения
2026, Россия
2D
17:00
от 350 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
2D
12:05
от 250 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:20
от 350 ₽
21:30
от 390 ₽
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
2D
22:00
от 390 ₽
Первая
драма, мелодрама
2026, Россия
2D
10:00
от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:45
от 370 ₽
15:00
от 370 ₽
17:15
от 370 ₽
19:30
от 400 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
13:15
от 320 ₽
17:35
от 350 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
14:00
от 400 ₽
21:45
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:35
от 320 ₽
12:00
от 400 ₽
15:50
от 350 ₽
19:55
от 390 ₽
21:55
от 390 ₽
