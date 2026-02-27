Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «CinemaV»

Расписание сеансов кинотеатра «CinemaV»

Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:35 от 370 ₽ 19:20 от 390 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:10 от 320 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:25 от 320 ₽ 14:05 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:35 от 320 ₽ 19:40 от 390 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 320 ₽ 14:55 от 350 ₽ 17:50 от 390 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:45 от 400 ₽
Левша
Левша приключения 2026, Россия
2D
17:00 от 350 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки анимация 2026, Россия
2D
12:05 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
15:20 от 350 ₽ 21:30 от 390 ₽
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
22:00 от 390 ₽
Первая
Первая драма, мелодрама 2026, Россия
2D
10:00 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:45 от 370 ₽ 15:00 от 370 ₽ 17:15 от 370 ₽ 19:30 от 400 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
13:15 от 320 ₽ 17:35 от 350 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
14:00 от 400 ₽ 21:45 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:35 от 320 ₽ 12:00 от 400 ₽ 15:50 от 350 ₽ 19:55 от 390 ₽ 21:55 от 390 ₽
