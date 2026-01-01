Скидки в кинотеатрах Рыбинска

Оповещения от Киноафиши
В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Рыбинска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
День кино / CinemaV

Каждый вторник и среду билет в кино 150 руб. Кроме фильмов под меморандумом и сеансов в VIP-зале.

Для всех Специальные предложения
Скидки студентам / CinemaV

С понедельника по пятницу скидка на билет в кино - 20%. Кроме фильмов под меморандумом. Не суммируется с другими специальными предложениями кинотеатра.

Студентам
Многодетным семьям / CinemaV

Поход в кино большой семьёй стал еще выгодней. Скидка для многодетных семей 20%, а также скидка на продукцию кинобара. Акция действует каждый день. Скидка предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Кроме фильмов под меморандумом! Скидка на карамельный попкорн и Coca-cola 10%.

Многодетным семьям
В кино всем классом / CinemaV

В Cinema V действует специальная цена на групповые походы в кино 150 руб. Бронирование по тел.: 8(4855)23-88-14.

Коллективные заявки Школьникам
Два билета по цене одного / Эпицентр

С понедельника по среду действует акция «Два билета по цене одного». Подробности уточняйте у администрации киноцентра. Акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Детский билет / Космос

Для детей до 14-ти лет действует скидка (детский билет). Подробности уточняйте в кассе кинотеатра или по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на коллективные заявки / Космос

В кинотеатре действует скидка на коллективные посещения учащимися. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра или по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам Коллективные заявки
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
