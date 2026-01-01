Скидки в кинотеатрах Рыбинска

День кино / CinemaV Каждый вторник и среду билет в кино 150 руб. Кроме фильмов под меморандумом и сеансов в VIP-зале.

Скидки студентам / CinemaV С понедельника по пятницу скидка на билет в кино - 20%. Кроме фильмов под меморандумом. Не суммируется с другими специальными предложениями кинотеатра.

Многодетным семьям / CinemaV Поход в кино большой семьёй стал еще выгодней. Скидка для многодетных семей 20%, а также скидка на продукцию кинобара. Акция действует каждый день. Скидка предоставляется при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Кроме фильмов под меморандумом! Скидка на карамельный попкорн и Coca-cola 10%.

В кино всем классом / CinemaV В Cinema V действует специальная цена на групповые походы в кино 150 руб. Бронирование по тел.: 8(4855)23-88-14.

Два билета по цене одного / Эпицентр С понедельника по среду действует акция «Два билета по цене одного». Подробности уточняйте у администрации киноцентра. Акция не распространяется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детский билет / Космос Для детей до 14-ти лет действует скидка (детский билет). Подробности уточняйте в кассе кинотеатра или по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.