Киноафиша Рыбинска Кинотеатры Космос

Рыбинск
Адрес
г. Рыбинск, Гагарина, 2
Телефон

+7 (4855) 26-15-28

О кинотеатре

Кинотеатр «Космос» в городе Рыбинск расположен по адресу ул. Гагарина, д. 2.

Современный мультиплекс с повышенной комфортностью располагает одним кинозалом на 200 посадочных мест. Он оборудован усовершенствованной кинопроекционной и акустической системой, цифровой техникой Christie и XpanD. Все это позволяет демонстрировать кино в 3D формате. Также зал оснащен VIP зоной с мягкими двухместными диванами для двоих, удобными креслами с подстаканниками, кондиционерами зима-лето и лестничной подсветкой.
Звуковая система Dolby Digital Surround EX, делает просмотр фильма более реалистичным. Каждый зритель может почувствовать  эффект присутствия происходящего на экране.

Гибкая ценовая политика позволяет посещать киноцентр разным слоям населения. Основной репертуар - это отечественные и зарубежные фильмы.
Кинотеатр «Космос» - это прекрасное место для семейного отдыха, свиданий и дружеских встреч.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Космос» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Диваны
4 голоса
Отзывы о кинотеатре

Скидки в кинотеатре
Детский билет

Для детей до 14-ти лет действует скидка (детский билет). Подробности уточняйте в кассе кинотеатра или по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Скидка на коллективные заявки

В кинотеатре действует скидка на коллективные посещения учащимися. Подробности уточняйте в кассе кинотеатра или по телефону. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Школьникам Студентам Коллективные заявки
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
