Кинотеатр «Космос» в городе Рыбинск расположен по адресу ул. Гагарина, д. 2.

Современный мультиплекс с повышенной комфортностью располагает одним кинозалом на 200 посадочных мест. Он оборудован усовершенствованной кинопроекционной и акустической системой, цифровой техникой Christie и XpanD. Все это позволяет демонстрировать кино в 3D формате. Также зал оснащен VIP зоной с мягкими двухместными диванами для двоих, удобными креслами с подстаканниками, кондиционерами зима-лето и лестничной подсветкой.

Звуковая система Dolby Digital Surround EX, делает просмотр фильма более реалистичным. Каждый зритель может почувствовать эффект присутствия происходящего на экране.

Гибкая ценовая политика позволяет посещать киноцентр разным слоям населения. Основной репертуар - это отечественные и зарубежные фильмы.

Кинотеатр «Космос» - это прекрасное место для семейного отдыха, свиданий и дружеских встреч.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Космос» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.