Космос
Расписание сеансов кинотеатра «Космос»
Расписание сеансов кинотеатра «Космос»
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Левша
приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (4855) 26-15-28
Позвонить
Кинотеатры рядом
2.1
км
Эпицентр
Луначарского, 10
5
5.7
км
CinemaV
ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
5
36.1
км
Межпоселенческий Дом культуры
ул. Карла Либкнехта, 45
5
