Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рыбинска Кинотеатры Космос Кинотеатр Космос (Рыбинск) на карте

Кинотеатр Космос (Рыбинск) на карте

Кинотеатр Космос (Рыбинск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

2.1 км
Эпицентр Луначарского, 10
5
5.7 км
CinemaV ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
5
36.1 км
Межпоселенческий Дом культуры ул. Карла Либкнехта, 45
5
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
В США пересняли датский хит и получилось куда лучше: в мрачном «Убийстве» поменяли даже финал
Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал
«Встать на ноги» сравнили со «Словом пацана» и история Адидаса явно проигрывает: зрители назвали главный плюс сериала с Куценко
В этом сериале с рейтингом 8+ Жарков раскрылся во всей красе: после «Первого отдела» — совсем другой уровень
Россиянки смотрят тру-крайм про маньяков перед сном: почему люди подсели на истории без счастливого конца
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Первый российский фильм с бюджетом больше миллиарда рублей взбесил и зрителей, и историков: «Адская бредятина»
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
О чем новый сериал НТВ «Один за всех»: смесь «Шефа» и «Невского» в декорациях коррумпированного провинциального города
Своих не меняют: НТВ готовит новые детективы с Колесниковым, Устюговым и Миллером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше