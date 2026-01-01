Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Рыбинска
Космос
Кинотеатр Космос (Рыбинск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2.1
км
Эпицентр
Луначарского, 10
5
5.7
км
CinemaV
ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
5
36.1
км
Межпоселенческий Дом культуры
ул. Карла Либкнехта, 45
5
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
