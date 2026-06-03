Кинотеатр «Россия» в Кургане считается одним из лучших в Зауралье. Расположен в центре города, на улице Володарского. Впервые распахнул свои двери для зрителей весной 1957 года и много лет был привлекательным центром культурного отдыха для горожан.
После капитальной реставрации в обновленном кинотеатре «Россия» два зрительных зала: Синий (2D) и Красный (3D). Общая вместимость 382 зрителя. Для кинопоказов используется оборудование лучших брендов Cinemeccanica, BARCO, DOLBY.
В репертуаре киноленты, которые удовлетворят вкусы большой зрительной аудитории — это мировые блокбастеры, семейное кино, арт-хаус, анимация, киноклассика и т.д.
На первом этаже расположены кино-бар, гостеприимное кафе «Оскар, комната для детей «Поиграй-ка», зона отдыха, действует бесплатный Wi-Fi.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Россия» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
С понедельника по среду для студентов очной формы обучения и школьников цена билета на любой сеанс 150 рублей (кроме праздничных дней), за исключением некоторых фильмов, на которые наложены ограничения со стороны дистрибьюторов. Для приобретения такого билета необходимо предъявить студенческий билет, зачётную книжку, справку из школы, либо свидетельство о рождении или паспорт. Подробную информацию уточняйте на кассах или по тел. 605-250.