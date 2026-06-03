Кинотеатр «Россия» в Кургане считается одним из лучших в Зауралье. Расположен в центре города, на улице Володарского. Впервые распахнул свои двери для зрителей весной 1957 года и много лет был привлекательным центром культурного отдыха для горожан.

После капитальной реставрации в обновленном кинотеатре «Россия» два зрительных зала: Синий (2D) и Красный (3D). Общая вместимость 382 зрителя. Для кинопоказов используется оборудование лучших брендов Cinemeccanica, BARCO, DOLBY.



В репертуаре киноленты, которые удовлетворят вкусы большой зрительной аудитории — это мировые блокбастеры, семейное кино, арт-хаус, анимация, киноклассика и т.д.



На первом этаже расположены кино-бар, гостеприимное кафе «Оскар, комната для детей «Поиграй-ка», зона отдыха, действует бесплатный Wi-Fi.



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