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Скоро в прокате «Момо»
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Расписание сеансов кинотеатра «Россия»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
15:40
от 300 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 250 ₽
13:50
от 300 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
17:50
от 350 ₽
20:00
от 350 ₽
Космическая Машка
комедия
2026, Россия
2D
11:50
от 250 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
11:40
от 250 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
17:30
от 350 ₽
19:50
от 350 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
15:20
от 300 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
13:20
от 300 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
10:00
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
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