Скидки в кинотеатрах Кургана

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Кургана, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
С понедельника по среду для студентов очной формы обучения и школьников цена билета на любой сеанс 150 рублей (кроме праздничных дней), за исключением некоторых фильмов, на которые наложены ограничения со стороны дистрибьюторов. Для приобретения такого билета необходимо предъявить студенческий билет, зачётную книжку, справку из школы, либо свидетельство о рождении или паспорт. Подробную информацию уточняйте на кассах или по тел. 605-250.

Детям до 6 лет / Pushka

Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальное предложение для родителей / Pushka

Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Льготным категориям граждан / Pushka

Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Большим компаниям / Pushka

Скидка 10% группам от 15 человек; скидка 20% группам от 20 человек. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
