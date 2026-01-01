Скидки в кинотеатрах Кургана

С понедельника по среду для студентов очной формы обучения и школьников цена билета на любой сеанс 150 рублей (кроме праздничных дней), за исключением некоторых фильмов, на которые наложены ограничения со стороны дистрибьюторов. Для приобретения такого билета необходимо предъявить студенческий билет, зачётную книжку, справку из школы, либо свидетельство о рождении или паспорт. Подробную информацию уточняйте на кассах или по тел. 605-250.
Для детей до 6 лет в любой день недели на сеансы до 22:00 при сопровождении взрослых предоставляется скидка 50% на билет. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Родители - в кино, дети - в игровую бесплатно! Предложение действует при покупке 2 взрослых билетов. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для льготных категорий граждан действуют специальные цены на билеты: в зал 2D билет стоит 120 рублей, в зал 3D билет стоит 150 рублей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.