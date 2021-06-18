Оповещения от Киноафиши
Колизей
Отзывы о кинотеатре Колизей
Отзывы о кинотеатре Колизей
18 июня 2021, 14:58
Хороший кинотеатр
18 июня 2021, 14:58
0
0
Ответить
Ti Ilya
23 ноября 2021, 00:30
Оценка
Хотел пойти 21 ноября 15:00 посмотреть фильм Вечные в премиум зале, пришёл в кассу за 30 мин. купить билет кассир сказала покупайте два билета один не продадим, в тоже время зал был пустой и до начала фильма оставалось немного. Кассир сказала что идите на другой фильм на этот не продадим. Вам что не нужна выручка. Лучше пусть будет пустой зал, но билет не продадим. Думал хороший кинотеатр, но вы изменили мнение о вас в худшую сторону.
23 ноября 2021, 00:30
0
0
Ответить
Андрей Никулин
21 января 2022, 13:09
в ответ на сообщение
Ti Ilya от 23 ноября 2021, 00:30
Скорее всего вы хотели пойти на сеанс в кинозал номер 8. Там все места парные, два кресла вместе. То есть если покупаете один, то нужно и второй. При покупке билетов онлайн автоматически сразу два места выделяются. в зале номер 1 на последних рядах диваны тоже парные и тоже только два билета вместе или никак. Это специально для парочек сделана такая особенность, ничего не поделаешь. Кассир должен был объяснить почему не может продать вам билет на двойное место или хотя бы вы узнать.
21 января 2022, 13:09
0
0
Ответить
Юлия Шустова
4 апреля 2023, 09:56
Оценка
Ходили на мульфильм кот в сапогах, 2й зал, понимаю, что в выходной полная посадка, полный зал, но такая духота была, что только и мысли, когда он закончится, чтоб выйти от сюда. Такое ощущение, что кондиционер не справляется, значит не надо продавать столько билетов, за такую цену должно быть комфортно в зале. И да, ранее ходили на фильм чебурашка, конечно куда без апельсинового поп корна, но он был полным г.. В поп корне много мусора и чешуи, страшно есть, тем более ребёнку. Держите цены- держите качество и марку.
4 апреля 2023, 09:56
0
0
Ответить
