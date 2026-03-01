Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Калуге

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Калуге

АрлеКино г. Калуга, ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
2D
10:00 от 350 ₽ 13:00 от 500 ₽ 15:30 от 550 ₽ 17:55 от 550 ₽
Кинозал ДК «Малинники» г. Калуга, пер. Малинники, 20
2D
15:00 от 200 ₽
Кинозал ИКЦ г. Калуга, ул. Октябрьская, 17а
2D
12:00 от 250 ₽
Синема Стар ТК "21 век" г. Калуга, ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2D
10:10 от 400 ₽ 11:20 от 400 ₽ 13:40 от 600 ₽
Синема Стар в ТРЦ "РИО" г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2D
10:30 от 400 ₽ 11:30 от 400 ₽ 12:50 от 600 ₽ 13:50 от 600 ₽ 16:10 от 650 ₽
Центральный г. Калуга, ул. Кирова, д. 31
2D
10:20 от 250 ₽
