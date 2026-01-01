Выглядит как магия, стоит копейки: после этой смеси и 30 минут ожидания мой унитаз сверкает так, что хочется надеть солнечные очки

Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так