Скидки в кинотеатрах Иваново

Супер Среда / Европа Cinema Покупайте билеты прямо со своего смартфона. ЛЕГКО. БЫСТРО. БЕСКОНТАКТНО. Каждую среду билеты в кино на все фильмы, по специальным ценам: С 10:00 до 12:00 — по 170 руб. С 12:00 до 17:00 - 190 руб. С 17:00 до 21:00 - 220 руб. С 21:00 - 190 руб. Вас ждет наша #СУПЕРСРЕДА.

Сеансы для полуночников / Европа Cinema Выгодная цена действует на все фильмы в кинотеатре "Европа Cinema" с 21:00 как при покупке билетов ОНЛАЙН на сайте, ВКонтакте, Instagram, Rambler-кассе, так и при покупке билетов В КАССЕ кинотеатра "Европа Cinema". Смотрите кино вечером по еще более низким ценам, чем прежде! Спеццена на билеты после 21:00 в будние и выходные дни - 300 рублей. Акция действует на фильмы после 21:00 в любой день в киноцентре "Европа Cinema". Организатор оставляет за собой право вносить изменения и ограничения в условия акции. Вы можете всегда уточнить информацию по интересуемому Вас фильму на кассе киноцентра: +7(4932)937-047.

Льготный билет на фильмы без меморандума / Европа Cinema На фильмы без меморандума для детей до 14 лет, школьников, студентов, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ🔥🔥🔥🔥 (льготные цены на билеты не распространяются на групповые походы!!!). Условия для групп от 10 человек уточняйте индивидуально. ⠀ 📍В будние дни: с понедельника по пятницу стоимость билетов - 220₽ 📍В выходные дни: суббота, воскресенье -250₽.

День кино / А113 Каждую среду в нашем кинотеатре ДЕНЬ КИНО! Билеты на все фильмы от 100 до 180 рублей. В VIP-зале скидка 50% на все сеансы! Акция действует в будние дни (не выходные и не праздничные).

Льготные билеты в кино / А113 Для льготных категорий граждан в кинотеатре «А113» действуют скидки на все фильмы, не ограниченные Меморандумом. Также фильмы из данного перечня доступны к просмотру для владельцев карт гостя. К льготным категориям относятся школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Также льготные билеты могут приобрести организованные группы зрителей (от 10 человек). В будние дни (не выходные и не праздничные дни) - 150 рублей В выходные дни - 170 рублей Документ, подтверждающий льготу, необходимо предъявить кассиру самостоятельно в момент совершения покупки (по 1 документу можно приобрести не более 1 билета). Скидки и акции не суммируются. Льготные билеты можно приобрести только через кассу кинотеатра за наличный расчет.