Европа Cinema

Европа Cinema

Иваново
Адрес
г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРЦ «Тополь», 3 этаж
Телефон

+7(4932)937-047

Билеты от 410 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Тополь»

О кинотеатре

Кинотеатр «Европа Cinema» — этот комфортный мультиплекс расположен на 3 этаже в ТРЦ «Тополь» в густонаселенном Ленинском районе г. Иваново.

Привлекательной изюминкой этой пятизальной киноплощадки являются небольшие уютные зрительные залы, вмещающие от 55 до 77 зрителей. Общая вместимость кинотеатра 352 зрителя.
В кинотеатре «Европа Синема» в Иваново используется современное оборудование:  проекторы BARCO DP2K-12C, акустика JBL, серебряные экраны, удобные кресла. Фильмы демонстрируются в формате 3D с использованием стерео очков VOLFONI PASSIVE GLASSES, а также в популярном формате 2D.

В репертуаре большой выбор кино в разных жанрах, детские мультфильмы, мировые блокбастеры. В фойе имеется кино-бар с большим выбором десертов, попкорна, напитков. В непосредственной близости к кинотеатру находится детский центр развлечений «Квадратная птица У», аттракцион «7D кино».

Бар
Расположен в ТЦ
Билеты от 410 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Европа Cinema
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
15:20 от 490 ₽ 18:50 от 580 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:55 от 420 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 4 сеанса
14:10 от 490 ₽ 16:40 от 490 ₽ 19:10 от 580 ₽ 21:40 от 420 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
10:10 от 410 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

любовь карпова 23 марта 2023, 03:46
Совсем недавно писала положительный отзыв о кинотеатре, но вчера при посещении Европа синема были разочарованы ужасным обслуживанием, а вернее его… Читать дальше…
Артём' Хиданов 19 мая 2021, 06:19
Здравствуйте меня интересует один вопросик,у вас будут примьера Клинок расекающих демонов?:((
Супер Среда

Покупайте билеты прямо со своего смартфона. ЛЕГКО. БЫСТРО. БЕСКОНТАКТНО. Каждую среду билеты в кино на все фильмы, по специальным ценам: С 10:00 до 12:00 — по 170 руб. С 12:00 до 17:00 - 190 руб. С 17:00 до 21:00 - 220 руб. С 21:00 - 190 руб. Вас ждет наша #СУПЕРСРЕДА.

Для всех
Сеансы для полуночников

Выгодная цена действует на все фильмы в кинотеатре "Европа Cinema" с 21:00 как при покупке билетов ОНЛАЙН на сайте, ВКонтакте, Instagram, Rambler-кассе, так и при покупке билетов В КАССЕ кинотеатра "Европа Cinema". Смотрите кино вечером по еще более низким ценам, чем прежде! Спеццена на билеты после 21:00 в будние и выходные дни - 300 рублей. Акция действует на фильмы после 21:00 в любой день в киноцентре "Европа Cinema". Организатор оставляет за собой право вносить изменения и ограничения в условия акции. Вы можете всегда уточнить информацию по интересуемому Вас фильму на кассе киноцентра: +7(4932)937-047.

Специальные предложения
Льготный билет на фильмы без меморандума

На фильмы без меморандума для детей до 14 лет, школьников, студентов, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ🔥🔥🔥🔥 (льготные цены на билеты не распространяются на групповые походы!!!). Условия для групп от 10 человек уточняйте индивидуально. ⠀ 📍В будние дни: с понедельника по пятницу стоимость билетов - 220₽ 📍В выходные дни: суббота, воскресенье -250₽.

Специальные предложения Школьникам Студентам Многодетным семьям Пенсионерам Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Европа Cinema

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:20 от 490 ₽ 18:50 от 580 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:55 от 420 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:10 от 490 ₽ 16:40 от 490 ₽ 19:10 от 580 ₽ 21:40 от 420 ₽
