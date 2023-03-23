Кинотеатр «Европа Cinema» — этот комфортный мультиплекс расположен на 3 этаже в ТРЦ «Тополь» в густонаселенном Ленинском районе г. Иваново.
Привлекательной изюминкой этой пятизальной киноплощадки являются небольшие уютные зрительные залы, вмещающие от 55 до 77 зрителей. Общая вместимость кинотеатра 352 зрителя.
В кинотеатре «Европа Синема» в Иваново используется современное оборудование: проекторы BARCO DP2K-12C, акустика JBL, серебряные экраны, удобные кресла. Фильмы демонстрируются в формате 3D с использованием стерео очков VOLFONI PASSIVE GLASSES, а также в популярном формате 2D.
В репертуаре большой выбор кино в разных жанрах, детские мультфильмы, мировые блокбастеры. В фойе имеется кино-бар с большим выбором десертов, попкорна, напитков. В непосредственной близости к кинотеатру находится детский центр развлечений «Квадратная птица У», аттракцион «7D кино».
Покупайте билеты прямо со своего смартфона. ЛЕГКО. БЫСТРО. БЕСКОНТАКТНО. Каждую среду билеты в кино на все фильмы, по специальным ценам: С 10:00 до 12:00 — по 170 руб. С 12:00 до 17:00 - 190 руб. С 17:00 до 21:00 - 220 руб. С 21:00 - 190 руб. Вас ждет наша #СУПЕРСРЕДА.
Выгодная цена действует на все фильмы в кинотеатре "Европа Cinema" с 21:00 как при покупке билетов ОНЛАЙН на сайте, ВКонтакте, Instagram, Rambler-кассе, так и при покупке билетов В КАССЕ кинотеатра "Европа Cinema". Смотрите кино вечером по еще более низким ценам, чем прежде! Спеццена на билеты после 21:00 в будние и выходные дни - 300 рублей. Акция действует на фильмы после 21:00 в любой день в киноцентре "Европа Cinema". Организатор оставляет за собой право вносить изменения и ограничения в условия акции. Вы можете всегда уточнить информацию по интересуемому Вас фильму на кассе киноцентра: +7(4932)937-047.
На фильмы без меморандума для детей до 14 лет, школьников, студентов, многодетных семей, пенсионеров, инвалидов ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ🔥🔥🔥🔥 (льготные цены на билеты не распространяются на групповые походы!!!). Условия для групп от 10 человек уточняйте индивидуально. ⠀ 📍В будние дни: с понедельника по пятницу стоимость билетов - 220₽ 📍В выходные дни: суббота, воскресенье -250₽.