Покупайте билеты прямо со своего смартфона. ЛЕГКО. БЫСТРО. БЕСКОНТАКТНО. Каждую среду билеты в кино на все фильмы, по специальным ценам: С 10:00 до 12:00 — по 170 руб. С 12:00 до 17:00 - 190 руб. С 17:00 до 21:00 - 220 руб. С 21:00 - 190 руб. Вас ждет наша #СУПЕРСРЕДА.

Сеансы для полуночников

Выгодная цена действует на все фильмы в кинотеатре "Европа Cinema" с 21:00 как при покупке билетов ОНЛАЙН на сайте, ВКонтакте, Instagram, Rambler-кассе, так и при покупке билетов В КАССЕ кинотеатра "Европа Cinema". Смотрите кино вечером по еще более низким ценам, чем прежде! Спеццена на билеты после 21:00 в будние и выходные дни - 300 рублей. Акция действует на фильмы после 21:00 в любой день в киноцентре "Европа Cinema". Организатор оставляет за собой право вносить изменения и ограничения в условия акции. Вы можете всегда уточнить информацию по интересуемому Вас фильму на кассе киноцентра: +7(4932)937-047.