Кинотеатр «Лодзь» в Иваново находится во Фрунзенском районе и является центром культурного досуга для жителей большого жилого массива.

В кинотеатре четыре кинозала: зал №1 самый вместительный в городе, зал №2 повышенной комфортности с мягкими кожаными креслами, расположенными амфитеатром.

В каждом зале стильный современный интерьер и система климат-контроля. Для кинопоказов используется передовое кинооборудование, звуковые системы DOLBY DIGITAL. В репертуаре новинки кинопроката — мировые премьеры, молодежное кино, арт-хаус, мультфильмы и другие фильмы.

В просторном фойе имеется попкорн-бар, зона отдыха с мягкими диванчиками, на втором этаже уютное кафе «На двоих», интерьер которого стилизован под польские улочки. Для зрителей, приехавших на авто, предусмотрена парковка.

