Лодзь

Лодзь

Иваново
Адрес
г. Иваново, ул. Лежневская 120-а
Телефон

+7 (4932) 29-39-59

О кинотеатре

Кинотеатр «Лодзь» в Иваново находится во Фрунзенском районе и является центром культурного досуга для жителей большого жилого массива. 

В кинотеатре четыре кинозала: зал №1 самый вместительный в городе, зал №2 повышенной комфортности с мягкими кожаными креслами, расположенными амфитеатром. 
В каждом зале стильный современный интерьер и система климат-контроля. Для кинопоказов используется передовое кинооборудование, звуковые системы DOLBY DIGITAL. В репертуаре новинки кинопроката — мировые премьеры, молодежное кино, арт-хаус, мультфильмы и другие фильмы.

В просторном фойе имеется попкорн-бар, зона отдыха с мягкими диванчиками, на втором этаже уютное кафе «На двоих», интерьер которого стилизован под польские улочки. Для зрителей, приехавших на авто, предусмотрена парковка. 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Матрица» онлайн.

Бар
Кафе
8.2 Оцените
10 голосов
Отзывы о кинотеатре

Светлана Иткина 13 февраля 2023, 12:06
1 февраля ходила с подругой на фильм "Чебурашка". Понравился и фильм, и условия показа, и сам кинотеатр. Хорошо, что кинотеатр… Читать дальше…
restyle 28 октября 2017, 20:30
Приехали за 2 часа до сеанса, купили билеты на хорошие места, в итоге, когда приехали на сеанс, оказалось что на наши места продали ещё билеты через… Читать дальше…
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
