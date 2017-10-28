Оповещения от Киноафиши
Лодзь
Отзывы о кинотеатре Лодзь
Отзывы о кинотеатре Лодзь
restyle
28 октября 2017, 20:30
Оценка
Приехали за 2 часа до сеанса, купили билеты на хорошие места, в итоге, когда приехали на сеанс, оказалось что на наши места продали ещё билеты через он-лайн кассу. А нам как замену предложили 2 места с краю на последнем ряду. Настроение испорчено. Дата: 28.10.2017, фильм "Последний богатырь", сеанс в 16:20. Персонал даже не извинился. Молчу про безобразный асфальт перед кинотеатром, и отсутствие достаточного количества парковочных мест. Сервис по Ивановский, велком!
28 октября 2017, 20:30
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 октября 2017, 13:02
в ответ на сообщение
restyle от 28 октября 2017, 20:30
Добрый день!
Спасибо за отзыв, выясним, в чем была причина возникшей ситуации.
Лёгкой рабочей недели вам!
30 октября 2017, 13:02
0
0
Ответить
uru-aleksandr
2 апреля 2018, 12:01
Оценка
Отличный кинотеатр и расположение удобное
2 апреля 2018, 12:01
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
2 апреля 2018, 21:02
в ответ на сообщение
uru-aleksandr от 2 апреля 2018, 12:01
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
2 апреля 2018, 21:02
0
0
Ответить
sem19700813
7 января 2019, 14:10
7.01.2019г., автоответчик не работает... (((, будем искать дальше. 14ч.10мин.
7 января 2019, 14:10
0
0
Ответить
Светлана Иткина
13 февраля 2023, 12:06
Оценка
1 февраля ходила с подругой на фильм "Чебурашка". Понравился и фильм, и условия показа, и сам кинотеатр. Хорошо, что кинотеатр предоставляет скидки на просмотр по средам, а пенсионерам ещё дополнительная скидка. В кинотеатре удобно и уютно, приятно находиться: красиво оформленный бар, где можно пообщаться с друзьями до или после сеанса, чистый туалет (очень важно!), несколько залов для просмотра. На дневном сеансе народу немного, можно удобно расположиться там, где хочешь. Решили посещать кинотеатр в будущем, когда будут хорошие с нашей точки зрения фильмы. Желаем успехов работникам кинотеатра!
13 февраля 2023, 12:06
0
0
Ответить
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Спасибо за отзыв, выясним, в чем была причина возникшей ситуации.
Лёгкой рабочей недели вам!
