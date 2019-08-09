Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры А113

Адрес
г. Иваново, ул. 8 Марта, 32, ТРЦ «Серебряный город»
Телефон

+7 (4932) 58 57 57

Билеты от 330 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Серебряный город»

О кинотеатре

Кинотеатр «А113» —  это миниплекс нового поколения, расположен на 3-м этаже в центре развлечений ТРЦ «Серебряный город».

В кинотеатре 4 зрительных зала с общей вместимостью 640 мест, используется кинопроекционное оборудование мирового уровня, звук Dolby Digital Surround EX.  Фильмы демонстрируются в форматах 2D, 3D и HFR. В зале №4 предусмотрена vip-зона с комфортабельными креслами.

Каждый день в кинотеатре «А113» в Иваново демонстрируется до 10 фильмов в разных жанрах: триллеры, фэнтази, ужасы, семейное кино, авторское кино и арт-хаус, мультфильмы. Начало киносеанса каждые полчаса. Предлагают свои услуги: ресторан «Люмьер» и два кино-бара. Для азартных посетителей работает боулинг клуб на 12 дорожек и бильярдными столами, игровая зона с 20-ю симуляторами и автоматами, зеркальный лабиринт, комната с игровыми приставками.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «А113» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

 

21 голос
Билеты от 330 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре А113
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 3 сеанса
11:10 от 330 ₽ 15:30 от 410 ₽ 17:35 от 530 ₽ ...
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
Сегодня 1 сеанс
10:35 от 330 ₽ ...
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 2 сеанса
15:25 от 410 ₽ 19:05 от 530 ₽ ...
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
Сегодня 1 сеанс
22:45 от 380 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

sonkya.nosenka 9 августа 2019, 10:12
Хороший кинотеатр, недавно добавили 5ый зал, сходила там на фильм, даже с первых рядов глаза не болят, 3D очки удобные, специально сделаны для а113,с подругами только туда и ходим)
tevyak 29 февраля 2020, 18:10
Весьма посредственный кинотеатр. Не всегда чисто. Кресла в vip-зале не самые удобные. В целом сносно,но не больше чем 3 звезды...
Скидки в кинотеатре
День кино

Каждую среду в нашем кинотеатре ДЕНЬ КИНО! Билеты на все фильмы от 100 до 180 рублей. В VIP-зале скидка 50% на все сеансы! Акция действует в будние дни (не выходные и не праздничные).

Льготные билеты в кино

Для льготных категорий граждан в кинотеатре «А113» действуют скидки на все фильмы, не ограниченные Меморандумом. Также фильмы из данного перечня доступны к просмотру для владельцев карт гостя. К льготным категориям относятся школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные семьи. Также льготные билеты могут приобрести организованные группы зрителей (от 10 человек). В будние дни (не выходные и не праздничные дни) - 150 рублей В выходные дни - 170 рублей Документ, подтверждающий льготу, необходимо предъявить кассиру самостоятельно в момент совершения покупки (по 1 документу можно приобрести не более 1 билета). Скидки и акции не суммируются. Льготные билеты можно приобрести только через кассу кинотеатра за наличный расчет.

Школьникам Студентам Пенсионерам Инвалидам Коллективные заявки
Именинникам

Для именинников действует скидка 10 % на услуги игровой зоны и 10% на все меню. Скидка 10% распространяется на следующие услуги: боулинг, кёрлинг, квесты, зеркальный лабиринт, игровые аппараты, бильярд. Не распространяется на дополнительные услуги: сопровождающий в квесте, дополнительный участник в квесте, услуги аниматоров и т.д. Скидка именинника действует в День рождения и неделю после него (суммарно 8 календарных дней). Для подтверждения даты рождения потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении и пр.). Скидка действует только при условии оплаты наличными денежными средствами.

В день рождения
Фильмы в кинотеатре А113

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
11:10 от 330 ₽ 15:30 от 410 ₽ 17:35 от 530 ₽
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience документальный, музыка 2026, Южная Корея / США
2D
10:35 от 330 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
15:25 от 410 ₽ 19:05 от 530 ₽
