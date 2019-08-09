Кинотеатр «А113» — это миниплекс нового поколения, расположен на 3-м этаже в центре развлечений ТРЦ «Серебряный город».



В кинотеатре 4 зрительных зала с общей вместимостью 640 мест, используется кинопроекционное оборудование мирового уровня, звук Dolby Digital Surround EX. Фильмы демонстрируются в форматах 2D, 3D и HFR. В зале №4 предусмотрена vip-зона с комфортабельными креслами.



Каждый день в кинотеатре «А113» в Иваново демонстрируется до 10 фильмов в разных жанрах: триллеры, фэнтази, ужасы, семейное кино, авторское кино и арт-хаус, мультфильмы. Начало киносеанса каждые полчаса. Предлагают свои услуги: ресторан «Люмьер» и два кино-бара. Для азартных посетителей работает боулинг клуб на 12 дорожек и бильярдными столами, игровая зона с 20-ю симуляторами и автоматами, зеркальный лабиринт, комната с игровыми приставками.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «А113» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.