Искра

Искра

Ессентуки
Адрес
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439
Телефон

+7 (928) 012-44-00 / касса

Билеты от 300 ₽
Сеть

Монитор

О кинотеатре

 Кинотеатр «Искра» в Ессентуках расположен в центре города, был построен в советский период. Это место всегда было любимым центром отдыха среди горожан.

В настоящее время после капитальной реконструкции в кинотеатре имеется два кинозала, в которых установлены мягкие кресла. Общая вместимость - 532 зрителя. Используется современное оборудование для кинопоказов в цифровом формате и в 3D. В репертуаре мировые премьеры, фестивальное кино, арт-хаус, короткометражные ленты.

В фойе находится небольшой кино-бар, где предлагается свежий вкусный попкорн. Рядом с кинотеатром располагается пиццерия «ОСКАР-ПИЦЦА».

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Искра» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Расписание сеансов в кинотеатре Искра
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
16:55 от 400 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:45 от 550 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
19:25 от 550 ₽ 22:00 от 1000 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
23:45 от 550 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Ирина Крепостная 3 октября 2021, 16:35
Качество фильма «Дюна» 3D смотреть невозможно ни в очках ни без них - все двоится. Сотрудники кинотеатра согласились с этим, объяснив, что такое… Читать дальше…
Вадим Лапин 21 февраля 2025, 09:59
Кинотеатр супер, все комфортно, чисто, но омрачает, что трудно смотреть фильмы. Громкость вышибает перепонки, на просьбу сделать звук потише,… Читать дальше…
27 голосов
Фильмы в кинотеатре Искра

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:55 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:45 от 550 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:25 от 550 ₽ 22:00 от 1000 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
