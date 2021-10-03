Кинотеатр «Искра» в Ессентуках расположен в центре города, был построен в советский период. Это место всегда было любимым центром отдыха среди горожан.



В настоящее время после капитальной реконструкции в кинотеатре имеется два кинозала, в которых установлены мягкие кресла. Общая вместимость - 532 зрителя. Используется современное оборудование для кинопоказов в цифровом формате и в 3D. В репертуаре мировые премьеры, фестивальное кино, арт-хаус, короткометражные ленты.



В фойе находится небольшой кино-бар, где предлагается свежий вкусный попкорн. Рядом с кинотеатром располагается пиццерия «ОСКАР-ПИЦЦА».



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Искра» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.