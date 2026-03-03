Оповещения от Киноафиши
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
16:55
от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:45
от 550 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
19:25
от 550 ₽
22:00
от 1000 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
23:45
от 550 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
21:55
от 550 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:10
от 600 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
от 350 ₽
11:45
от 400 ₽
14:05
от 800 ₽
15:50
от 450 ₽
17:40
от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
19:55
от 450 ₽
22:05
от 450 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:50
от 300 ₽
11:40
от 400 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
21:50
от 550 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:00
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
17:50
от 800 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
13:30
от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
11:55
от 700 ₽
12:10
от 350 ₽
13:40
от 400 ₽
15:30
от 450 ₽
17:30
от 550 ₽
19:40
от 550 ₽
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
2D
11:50
от 350 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
15:35
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
15:50
от 800 ₽
20:00
от 1000 ₽
