Расписание сеансов кинотеатра «Искра»

Расписание сеансов кинотеатра «Искра»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
16:55 от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:45 от 550 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
19:25 от 550 ₽ 22:00 от 1000 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
23:45 от 550 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
21:55 от 550 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:10 от 600 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 350 ₽ 11:45 от 400 ₽ 14:05 от 800 ₽ 15:50 от 450 ₽ 17:40 от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
19:55 от 450 ₽ 22:05 от 450 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
09:50 от 300 ₽ 11:40 от 400 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
21:50 от 550 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:00 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:50 от 800 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
13:30 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 11:55 от 700 ₽ 12:10 от 350 ₽ 13:40 от 400 ₽ 15:30 от 450 ₽ 17:30 от 550 ₽ 19:40 от 550 ₽
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
2D
11:50 от 350 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
15:35 от 400 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:50 от 800 ₽ 20:00 от 1000 ₽
